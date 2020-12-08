В квитанциях за газ, которые в декабре получат жители Харькова и области, появится еще одна графа - "Ожидаемое потребление".

Как сообщили в пресс-службе ООО "Харьковгаз сбыт", теперь абоненты смогут спланировать свои расходы на газ на следующий месяц."В счетах за декабрь клиентам будет предоставлена информация о стоимости природного газа, потребленного в ноябре, и информация об объемах ожидаемого потребления в следующем месяце", - пояснили в "Харьковгаз сбыт".На предприятии добавили, что клиенты сами смогут решать, оплачивать рекомендованный платеж заранее, или по факту потребления. В случае, если сумма предоплаты окажется больше, остаток средств перейдет на следующий месяц.Объемы ожидаемого потребления будут определяться для каждого клиента индивидуально – в зависимости от объема потребления газа в декабре прошлого года с учетом динамики использования ресурса за последние 12 месяцев.