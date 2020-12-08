Постановка «Любовь к трем апельсинам» харьковского «Схід Opera» была признана победителем всеукраинского театрального фестиваля-премии «Гра» в номинации «Лучшее музыкальное представление». Спектакль разделил первое место с оперой La Traviata Одесского театра оперы и балета.

Всеукраинский театральный фестиваль-премия «Гра» – ежегодный художественный конкурс, определяющий лучшие премьерные спектакли по итогам прошлого календарного года. Основателем и организатором премии является Национальный союз театральных деятелей Украины, сообщает пресс-служба «Схід Opera».В этом году из-за карантина организаторы фестиваля проводили оценку частично онлайн, а при случае отправляли на просмотр спектаклей группу экспертов. Также оргкомитет отказался от традиционного итоговой фестивальной недели с участием международного жюри. Из 83 заявленных конкурсантов – профессиональных театральных коллективов – эксперты поэтапно определяли лучших.– Победа в фестивале – достойная оценка работы нашего театра. Мы благодарны за поддержку Национальному союзу театральных деятелей Украины и председателю Харьковского межобластного отделения НСТДУ Игорю Арнаутову. Поздравляем с победой в номинации «Лучшая драматическая представление» наших соседей и коллег – Сумской национальный академический театр драмы и музыкальной комедии имени М. С. Щепкина. Также хотим поздравить с победой в номинации «Лучший спектакль для детей» Полтавский академический областной театр кукол, – говорит генеральный директор, художественный руководитель «Схід Opera» Олег Орищенко.– Это очень непростой год, который стал испытанием для всех нас. Во время пандемии культурно-развлекательная сфера – единственная опора и отдушина для уставшего от тяжелых новостей общества. Ценно, что даже в этих условиях театры живут, создают новое, борются за внимание зрителя. А эксперты национальной премии отмечают лучших. В этом театральном сезоне «Схід Opera» готовит несколько новых проектов, которые, мы уверены, также будут положительно восприняты и оценены публикой, – рассказывает руководитель проекта, первый заместитель генерального директора «Схід Opera» Игорь Тулузов.Премьера постановки «Любовь к трем апельсинам» состоялась на харьковской сцене в прошлом году, накануне закрытия 143 театрального сезона. До этого комическую оперу Сергея Прокофьева в украинских театрах не ставили десятилетиями.