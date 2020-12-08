Об этом депутат Блока Светличной заявил в эфире программы «Точка зору».

«С одной стороны у меня возникают вопросы, а с другой я вижу, что этим манипуляции - не просто так. Я считаю, что бывшее руководство Харькова сомневалось, что новый состав утвердит такое решение. В старом составе у них была монополия, они могли лоббировать любые решения и они были бы приняты», - заявил Булах.Он отметил, что в частности вопросы вызывает сокращения финансирования отдельных статей на медицину.«Мы видим, что ситуация с эпидемией не идет на спад. А на следующий год бюджет медицины меньше, чем на этот год», - подчеркнул депутат.Напомним, что ранее Блок Юлии Светличной «Разом!» выступил с критикой изменений в регламент Харьковского городского совета, позволяющих легализовать участие или неучастие в заседаниях новоизбранного главы города. В партии утверждают, что избрание так называемого «председательствующего» не предусмотрен ни одним законодательным актом. Это может создать предпосылки для многочисленных манипуляций.Полное интервью Дмитрия Булаха смотрите в программе «Точка Зору»: