Украинские пользователи Mastercard и еще 19 стран Европы смогут принимать международные переводы с платежных карт или банковских счетов на кредитные или дебетовые карты компании. Это стало возможным благодаря сотрудничеству TransferGo и Mastercard, сообщила пресс-служба компании.

Теперь с помощью Mastercard Send пользователи TransferGo могут переводить деньги в режиме реального времени держателям карт Mastercard.Также эта услуга будет доступна в Австрии, Дании, Болгарии, Эстонии, Чехии, Германии, Венгрии, Греции, Латвии, Литве, Португалии, Польше, Румынии, Словакии, России, Испании, Швеции, Турции и Великобритании.«TransferGo упрощает процесс перевода денег, устраняя необходимость разбираться в процедурах онлайн-банкинга или искать дополнительную информацию, как, например, международный номер банковского счета (IBAN)», – отметили в Mastercard.По словам генерального директора TransferGo Даумантаса Двилинскаса, в период пандемии надежность и безопасность международных цифровых платежей стала как никогда важной.– Мы хотим дать людям возможность самим выбирать тот способ оплаты, который подходит им в данный момент, – добавил исполнительный вице-президент по продуктам и инновациям в Mastercard Europe Милан Гаудер.Стоит отметить, что компания по переводу денег TransferGo основанная в 2012 году. Сервис может гарантировать доставку средств клиенту в течение 30 минут.