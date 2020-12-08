По состоянию на 8 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 41 503 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 59 594 случая заболевания COVID-19, 17 893 человека находятся под медицинским наблюдением, 40 881 пациент выздоровел, 820 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 8 декабря в Украине зафиксировано 10 811 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 832 758 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 13 928 человек умерли, 436 564 - выздоровели.