Общая сумма невыплаченной заработной платы на 1 ноября 2020 года составила 583 миллиона гривен. В течение октября задолженность увеличилась на 7,8 миллиона гривен, то есть на 1,4%.

Объем долга на начало ноября 2020 года составлял 10,1% от фонда оплаты труда, начисленного за октябрь, информирует Главное управление статистики в Харьковской области.
 
Задолженность перед работниками экономически активных предприятий в течение октября нынешнего года увеличилась на 4,6 млн грн и на 1 ноября составила 285,9 млн грн. Основная часть невыплаченной заработной платы (70,3%) приходилась на промышленные предприятия.

На начало ноября своевременно не получили заработную плату 16,2 тыс. работников, каждому из которых не выплачено в среднем 17,7 тыс. грн.

Наибольший размер задолженности по выплате заработной платы сохранялся в Харькове – 231,1 млн грн. Также задолженность имела место в Лозовой (более 34,538 млн грн), Люботине (более 1,902, млн грн), Чугуеве (4,215 млн грн.), а также в Балаклейском (688,7 тыс. грн.), Барвенковском (почти  2,799 млн грн), Валковском (250,1 тыс. грн), Змиевском (без малого 7,465 млн грн), Красноградском (1,082 млн грн), Харьковском (около 1,762 млн грн) районах.

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