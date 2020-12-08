Народный депутат Украины Юлия Светличная поблагодарила украинских военных за преданность и высказала признательность украинцам, чья волонтерская работа помогает стране в самые сложные времена.

Юлия Светличная поблагодарила украинских военных и поздравила их с Днем Вооруженных Сил Украины.– Украинская армия всегда будет оставаться национальной гордостью, залогом государственной независимости и гарантом безопасности общества от внешних вызовов.Именно в единстве украинской армии и украинского народа – сила и мощь нашего государства, – отметила народная избранница. – Спасибо украинским военным за преданность. Слава Вооруженным Силам Украины! С праздником!Юлия Светличная всегда стояла на страже реализации прав защитников Украины. В частности, в период ее губернаторства Харьковская область была в лидерах по предоставлению земельных участков участникам АТО и ООС. Продолжает отстаивать их интересы и сейчас – как народный депутат она обратилась к правительству, Госгеокадастру и Харьковской облгосадминистрации с запросом о наличии земельных участков для распределения среди участников боевых действий.–Те, кто защищал Украину, будут иметь мою всестороннюю поддержку и в дальнейшем. Вместе мы добьемся справедливости, – подчеркивает Юлия Светличная.Ранее, в Международный день волонтеров, Юлия Светличная обратилась со словами благодарности к украинцам, чья волонтерская работа помогает стране в самые сложные времена.– Волонтерство – это всегда об искренности и самоотверженности. Это о том, как отдавать часть своей жизни ради помощи другим. Это всегда о большом сердце, – сказала народная избранница. – Приветствую всех неравнодушных людей с праздником. С Международным днем волонтера!Юлия Светличная всегда поддерживала волонтерское движение на Харьковщине. По ее словам, харьковские волонтеры реализуют много различных проектов – не только связанных с помощью ветеранам и воинам АТО/ООС, семьям погибших и переселенцам, но и в сфере инклюзивного образования, развитии туризма, укрепления инфраструктуры и т.п. Будучи руководителем Харьковщины, Юлия Светличная находилась в постоянном контакте с харьковским волонтерским движением – всегда радовалась общению, была готова встречаться, дискутировать, планировать, поддерживать инициативы. Вместе с волонтерами ей удалось реализовать немало значимых для региона проектов.