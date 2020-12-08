Проекты-победители Общественного бюджета (бюджета участия) на 2021 год были утверждены 7 декабря на заседании рабочей группы.

Победителями стали 32 проекта, которые во время голосования, проходившего с 1 по 30 ноября, набрали более 300 голосов харьковчан. На реализацию проектов из городского бюджета будет выделено более 37,5 млн грн.Напомним, всего в этом году на участие в программе «Общественный бюджет» харьковчане подали 255 различных инициатив, из которых к этапу голосования были допущены 52 лучшие.Харьковчане подали проекты по следующим категориям:- повышение энергоэффективности объектов коммунальной собственности;- развитие городской социальной, семейной и гендерной политики;- развитие молодежной, детской и спортивной инфраструктуры города;- цифровая трансформация Харькова и повышение цифровой грамотности населения;- популяризация здорового образа жизни и борьба с наркозависимостью;- развитие транспортной инфраструктуры города;- проведение фестивалей креативных имиджевых направлений современного искусства, культуры;- развитие туризма и повышение уровня комфортности городской среды.Подробнее ознакомиться с проектами-победителями можно на сайте « Портал харьковчанина ».Общественный бюджет - это инструмент прямой демократии, который позволяет жителям самостоятельно принимать решение о распределении части бюджетных средств Харькова путем голосования. На один проект выделяется от 50 тыс. грн до 1,5 млн грн. Общий объем Общественного бюджета - 50 млн грн. Программа реализуется Департаментом цифровой трансформации.