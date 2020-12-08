Женщинам — мужские профессии, а мужчинам – декрет. Вот такое оно, гендерное равенство. Парламентарии приняли законопроект, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск.

Что сейчас не так с декретом для отцов

В декрет смогут пойти не только мать или отец



Отпуск нужен обоим родителям

Испокон веков сложилось, что мужчина должен быть добытчиком, а женщина – заниматься воспитанием детей. Этот стереотип, по мнению президента Ассоциации многодетных семей «АММА» Юлии Ибрагим, и по сей день господствует практически во всех сферах. Хотя времена меняются и все больше отцов решаются остаться с ребенком в декрете вместо мамы.– Это особенно актуально, если у женщины есть нормальная работа с хорошей зарплатой, достаточной для обеспечения семьи, тогда как мужчина, например, временно не работает. Я знаю такие случаи и в многодетных семьях, когда папа берет отпуск и занимается детками, – говорит Юлия Ибрагим. – Реалии сейчас таковы, что не всегда папы могут иметь достойную работу и оплату труда. Если у женщины это получается лучше, почему бы папе не посидеть в декрете. Хотя в обществе еще существует момент неприятия такой ситуации. Большинство считает, что лучше пусть бабушка посидит с ребенком либо няня. Но если в семье решили, что будет правильным, если воспитанием детей займется папа – это их личное семейное право...Право на отцовский отпуск предусмотрено в 22 из 28 стран Евросоюза. Продолжительность колеблется от одного дня – в Италии до 64 дней – в Словении. Узаконить декрет для отцов решили и в Украине.Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком», который однозначно разрешает отцам, мужьям, дедушкам и бабушкам уходить в декрет.Как отмечается в пояснительной записке к документу, согласно Семейному кодексу Украины мать и отец имеют равные права и обязанности относительно ребенка, независимо от того, находятся ли они в браке между собой. Но с другой стороны, в действующем законодательстве содержатся нормы, которые закрепляют и усиливают гендерный дисбаланс. Речь идет о Кодексе законов о труде и Законе Украины «Об отпусках», которые содержат нормы, формально закрепляющие право женщины и мужчины на отпуск по уходу за ребенком. На практике же мужчины сталкиваются с препятствиями в реализации такого права.Так, по ст. 18 Закона Украины «Об отпусках» и ст. 179 КзоТ Украины отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедушкой или другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком. Однако согласно части 4 статьи 20 Закона «Об отпусках» основанием для предоставления отпуска указанным выше лицам является справка с места работы матери ребенка о том, что она вышла на работу до окончания срока отпуска по уходу за ребенком, и выплата ей пособия по уходу за ребенком прекращена.Следовательно, право отца ребенка, бабушки или других родственников, которые фактически ухаживают за ребенком, на получение такого отпуска может быть реализовано исключительно при условии предоставления соответствующей справки с места работы матери ребенка. На практике это приводит к тому, что если мать ребенка является самозанятым лицом или ФЛП (а значит, не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска), то отец ограничен в праве воспользоваться отпуском по уходу за малышом.Кроме того, статья 51 КЗоТ предоставляет возможность установки сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью. Также статья 182-1 КЗоТ устанавливает дополнительный отпуск женщине, которая работает и имеет двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, либо которая усыновила ребенка, либо матери лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. При этом соответствующие права не предоставляются отцу ребенка.«Новым законопроектом предлагается обеспечить равные возможности матери и отца по уходу за ребенком и сочетание трудовой деятельности с семейными обязанностями; устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком; создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине», – говорится в пояснительной записке.В частности, новый законопроект предлагает добавить в Кодекс о труде и закон «Об отпусках» новый вид отпуска при рождении ребенка, продолжительность которого составит до 14 дней. Такой отпуск будет оплачиваться за счет работодателя.Согласно документу, подобный отпуск можно будет предоставлять мужчине, женатому на женщине, которая родила ребенка, а также отцу, если он проживает вместе с матерью своего ребенка без оформления брака. Кроме того, такой отпуск предлагается предоставлять бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним, если мать или отец ребенка воспитывает его в одиночку.Кроме того, проект закона предоставляет возможность каждому из родителей ребенка брать отпуск по уходу за ним сроком до трех лет с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству.Документ закрепляет право на дополнительный отпуск для родителей детей, которые еще не достигли совершеннолетия. То же касается родителей совершеннолетних детей с инвалидностью с детства.Если ребенок требует домашнего ухода, матери или отцу ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска определяется в медицинском заключении.По мнению Юлии Ибрагим, семья должна иметь право решать, с кем ребенку находиться в тот период, пока один из родителей будет зарабатывать деньги. А значит, новый законопроект – очень важный шаг вперед.– Сейчас мужчины начинают присутствовать при родах, тогда как раньше такого не было. То есть все идет к установлению равноправия для всех членов семьи в воспитании детей, – говорит многодетная мама.И предлагает еще одну идею, которая позволит сплотить семью в достаточно сложный период – в момент появления ребенка.– Хотелось бы, чтобы наряду с маминым декретным отпуском папе тоже в обязательном порядке предоставлялся оплачиваемый отпуск по уходу хотя бы на первый месяц жизни ребенка. Чтобы они могли вместе войти в новый этап жизни семьи. Ведь именно на этапе появления ребенка в семье часто происходят разводы: молодая жена толком не знает, как ухаживать за малышом, при этом муж хочет внимания, а женщина всецело отдается ребенку. Мне кажется, что месяц совместного пребывания дома и привыкания к новой роли родителей, очень важен и для папы, и для мамы. И тут было бы уместно сохранение заработной платы на предприятии отцу на тот месяц, пока он побудет дома в роли папы, – считает Юлия Ибрагим. – Надеемся, что когда-то наше мнение тоже будет услышано и реализовано.