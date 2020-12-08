Государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» принимает участие в новом проекте «Дія-ЄС».

В рамках проекта, направленного на противодействие наркотикам и организованной преступности, интенсивное сотрудничество и наращивание потенциала для борьбы с организованной преступностью в сфере наркоторговли, сотрудники учреждения приняли участие в вебинаре на тему: «Программы реабилитации осужденных и лиц, заключенных под стражу, с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ».Программа реабилитации разработана совместно с испанскими экспертами. Она применяется к лицам, которые имеют проблемы, обусловленные употреблением психоактивных веществ, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.В ходе тренинга были рассмотрены инструменты для обеспечения реабилитации наркозависимых лиц, отбывающих наказание в учреждениях исполнения наказаний, формирование у них мотивации к поэтапному освобождению от наркотической зависимости, восстановление навыков социальной адаптации.– Успешная реализация проекта поможет предотвратить совершение повторных преступлений, обеспечит более успешную реинтеграцию лиц в социум и повысит безопасность общества, – отметила замначальника колонии по социально-воспитательной и психологической работе Ирина Евреинова.