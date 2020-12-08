Основной сценарий вакцинации от коронавируса осуществляться за счет мобильных бригад. Несмотря на это, система здравоохранения также привлечет стационарные пункты прививки.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передает "Украина 24".По его словам, в среднем мобильные бригады при максимальном привлечении смогут вакцинировать около 800 тысяч человек в месяц.- Если будем привлекать стационарные пункты прививки или кабинеты прививки, то до миллиона прививок ежемесячно. Это плюс миллион, - сказал Кузин.Согласно такому сценарию вакцинации, Украина сможет вакцинировать ежемесячно до 2 млн человек.Напомним, Европейский Союз выделил 400 млн евро Фонда «COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)», который обеспечит приобретение в 2 млрд доз вакцины до конца 2021 и Украину отобрали в список участников этой инициативы. Она сможет получить до 8 млн доз вакцины.Кроме того, Украина хочет закупить британские тесты и вакцину для борьбы с COVID-19, для этого изучает возможность использования финансовых инструментов Экспортно-кредитного агентства Великобритании (UKEF).По словам Максима Степанова, Украина получат вакцину от коронавируса в конце I квартала - начале II квартала (март-апрель) 2021 года.