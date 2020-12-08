Из 125 мест, которые выделили для больных коронавирусом в областном диспансере радиационной защиты, свободны десять, а реанимация заполнена.

Об этом " Объективу " рассказала исполняющая обязанности директора Харьковского областного диспансера радиационной защиты Ирина Пирогова.– До 10 кислородных точек есть свободных. Мы работаем в обычном режиме: нормально, спокойно, планово поступают больные. У нас абсолютно нормальное количество медработников, у нас все есть. Во всяком случае, на данном этапе все стабильно. Я боюсь думать, что будет через полчаса, сейчас все спокойно, – отметила Пирогова.