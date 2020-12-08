Новогодний локдаун отменяется – ужесточить карантин правительство собирается в январе. Когда введут локадун и что будет под запретом, пока неизвестно – соответствующее решение Кабмин примет на этой неделе. А харьковчане уже строят планы на новогоднюю ночь.

Транспорт будет работать



Школы и садики уйдут на карантин?



Потерял бизнес – получи восемь тысяч

Шашлыки, банька, природа

Харьковчанам подарили новогодние праздники – после нескольких недель дискуссий и слухов о локдауне Кабмин наконец-то прямо заявил, что в декабре его не будет: ужесточать карантин планируют не ранее начала 2021 года.Такое решение объясняют тем, что сейчас во введении жесткого локдауна нет необходимости – медицинская система пока выдерживает нагрузку и справляется с количеством больных коронавирусом.– Мы можем допустить, что в течение декабря осуществлять усиление карантинных мероприятий нужды не будет. Далее будем говорить о январе, — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.То есть от ужесточения карантинных мер в правительстве не отказались, а всего лишь передвинули сроки. Точной даты предстоящего локдауна официально не называют. Впрочем, известно, что начнется в первых числах следующего года.– Полный перечень возможных ограничений будет обнародован на заседании Кабинета министров в среду, 9 декабря, — пообещал премьер-министр.По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, продлятся усиленные ограничения три недели.В правительстве уверяют, что возможное усиление карантина на закрытие городского общественного транспорта, междугороднего и международного сообщения не повлияет. Границы также останутся открытыми. Внутренние перелеты отменять не станут, но международное авиасообщение будет зависеть от ситуации в других странах.По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, не планируется ограничивать городские, внутриобластные, междугородные перевозки, железная дорога также будет работать.– Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения относительно функционирования различных отраслей, транспорт продолжает работать. Это артерия, в первую очередь, для экономики. Иначе трудно поддерживать деловую активность, – заметил Владислав Криклий.Какие ограничения могут вести в январе, на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Денис Шмыгаль. По его словам, Кабмин совместно с местной властью работает над перечнем возможных ограничений. Для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и высказали собственное мнение.Итак, предварительно планируется наложить запрет на праздничные концерты, дискотеки и работу ночных клубов, а также массовые мероприятия в помещениях хостелов, ТРЦ (вероятность – 100%). Также, скорее всего, не будут работать музеи, кинотеатры и театры, заведения общественного питания с организацией досуга (вероятность – 95%), праздничные ярмарки, спортзалы и фитнес-центры (вероятность – 90%).Есть вероятность ограничения работы: общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), заведений общественного питания (доставка или на вынос), гостиниц (без зон развлечений и питания).Кстати, аналогичную информацию накануне обнародовал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Правда, в его перечне – чуть больше сфер, которые затронет локдаун. По его версии предположительно жесткий карантин коснется школ, детских садов, спортзалов, ресторанов и развлекательных заведений. Планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка.При этом отели смогут обеспечивать людей завтраками. Церкви закрывать не будут, однако там должны придерживаться ограничений: один человек на пять квадратных метров. Общественный транспорт продолжит работу.Таким образом, ожидается, что наиболее серьезные ограничения коснутся компаний в сфере услуг и развлечений. О том, что к жесткому карантину следует готовиться прежде всего малому и среднему бизнесу, свидетельствует также пакет помощи предпринимателям, который Верховная Рада утвердила 4 декабря.В нем прописаны условия предоставления предпринимателям одноразовой выплаты в размере аж восемь тысяч гривен — в качестве компенсации за потерянные доходы на период жесткого карантина. По программе сохранения рабочих мест работодатели смогут получить до восьми тысяч гривен одноразовой материальной помощи на каждого работника, рабочее время которого сокращено из-за карантина. Предприятиям, работа которых остановится из-за введения локдауна, обещают компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. Кроме того, от уплаты налогов и сборов, включая ЕСВ, будут освобождены почти 200 тысяч физлиц-предпринимателей 1-й группы.Харьковчане тем временем строят планы на новогоднюю ночь.– Настроение нулевое – вообще ничего не хочется. Новогодняя мечта? Чтобы поскорее этот кошмар с коронавирусом закончился и вернулась прежняя беззаботная (на фоне пандемии) жизнь, – хмурится предприниматель Нина. – Чтобы можно было спокойно работать, строить планы, а не чувствовать себя постоянно как на пороховой бочке.– По семейному соберемся, да и все. На площадь не собираемся, а там – как пойдет. Неизвестно, что там в этом году будет. Не думаю, чтобы какой-то грандиозный концерт нам устроили, – предполагает технолог Вера Сергеевна.– В Египет уезжаем, чтобы отвлечься от повсеместного негатива. Смена обстановки, смена климата, смена впечатлений – это то, что сейчас просто необходимо, – уверен часовой мастер Денис.– Ко мне мама собиралась на праздники приехать, но из-за коронавируса не решилась. Транспорт и все такое – побоялась, одним словом. Наверное, к куме в гости пойду – она в пригороде живет, приглашает, – говорит мастер маникюра Светлана.Забронировали домик на базе отдыха, соберемся тесной компанией. Шашлыки, банька, природа, – предвкушает предстоящий отдых механик Анатолий.