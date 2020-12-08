Слобожанская таможня Гостаможслужбы информирует, что в соответствии с пунктом 1 Постановления Кабмина от 30 сентября 2020 № 895 «Некоторые вопросы территориальных органов Государственной таможенной службы» Слобожанская таможня Гостаможслужбы реорганизуется путем присоединения к Государственной таможенной службе.

В соответствии с приказом Гостаможслужбы от 19 октября 2020 г. № 460 «Об образовании территориальных органов Государственной таможенной службы как обособленных подразделений» образуются Харьковская таможня и Сумская таможня.Согласно приказу Гостаможслужбы от 16 октября 2020 г. №456 «О мерах по реформированию территориальных органов Гостаможслужбы» таможни,которые образуются, должны начать свою деятельность с 1 января 2021 года.Субъектам внешнеэкономической деятельности, осуществляющим перемещение товаров по предыдущим периодическим, временным таможенным декларациям необходимо учесть вышеуказанную информацию при подаче дополнительных таможенных деклараций.