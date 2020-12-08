23 декабря городской суд Херсона рассмотрит дело Владимира Клюцевского.Согласно информации, опубликованной в Youcontrol, 23 декабря текущего года Херсонский городской суд проведет заседание по делу руководителя аппарата ХОГА Владимира Клюцевского, в отношении которого накануне были составлены протоколы по ч. 1, 2 ст. 172-7 (нарушение требований о предотвращении коррупции и урегулирование конфликта интересов) Кодекса Украины об административных нарушениях.
Чиновник, находясь на должности руководителя аппарата Херсонской ОГА, несколько раз выдал себе премию, без согласия председателя администрации.