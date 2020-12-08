18-летнему жителю Богодухова грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, 4 декабря в 21:35 в дежурную часть Московского отдела полиции Харькова обратился 17-летний парень.«Он заявил, что в сквере неизвестный распылил ему в лицо газовый баллончик и отобрал мобильный телефон. Оперативники получили приметы злоумышленника, установили его личность и задержали по месту жительства. Нападавшим оказался безработный 18-летний парень», - сообщили в полиции.Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Парню избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Ему грозит до 7 лет лишения свободы.