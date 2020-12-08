Соответствующее решение было принято Хозяйственным судом Харьковской области.

В 2008 году между Змиевской районной государственной администрацией и частным предприятием был заключен договор об аренде земельного участка общей стоимостью 2,2 миллиона гривен под организацию зоны отдыха.Как сообщили в областной прокуратуре, у предприятия возникла задолженность по выплате арендной платы в размере 88 тысяч гривен. Кроме этого, участок не использовался по целевому назначению, что стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.