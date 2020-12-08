По данным Госпродпотребслужбы, в странах Европы фиксируют вспышки опасного заболевания птицы.

Согласно информации ведомства, заболевания зарегистрированы на территории Королевства Нидерланды, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Германии, Дании и Франции, Хорватии, Польши и Бельгии.Реагируя на угрозу, государственный ветеринарный инспектор страны издал указы о запрете ввоза в Украину из вышеупомянутых европейских государств инкубационных яиц, птицы и продуктов из нее.Птичий грипп - инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусом H5N1. Встречается в основном у птиц, является очень заразным и может быть причиной их смерти.«Дикие мигрирующие птицы являются природным резервуаром для высокопатогенных вирусов и могут передавать их домашней птице через непосредственный контакт. Болезнь быстро распространяется по территории, особенно там, где есть миграционные пути дикой перелетной птицы и возможность ее контакта с домашней птицей. К заболеванию восприимчивы все виды птицы. Инфекция не лечится и в 100% случаев заканчивается гибелью», - рассказали в ведомстве и добавили, что в случае выявления заболеваний среди домашней птицы, необходимо немедленно сообщать об этом в структурные подразделения Госпродпотребслужбы.