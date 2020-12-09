За текущие сутки 14 людей умерли в Харьковской области от коронавируса

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 534 новых случаев коронавирусной инфекции. 1095 человек выздоровели, 14 - скончались.



Так, по состоянию на 9 декабря, всего за время пандемии в регионе было зафиксировано 60273 случая COVID-19. 41445 - выздоровели, 835 - скончались.

