По словам депутатов, планшеты, на которые должна приходить проекты решений для ознакомления, все еще пусты.

Сегодня в Харьковском городском совете состоится первая установочная сессия депутатов восьмого созыва, избранных на местных выборах осенью. Однако, как сообщают сами депутаты, на их рабочие планшеты все еще не поступила повестка дня, согласно которой должна осуществляться работа и приниматься решения.«Нет ничего. Надеюсь, что нынешний состав горсовета не будет голосовать за кота в мешке, как большинство прошлого», - написал на своей странице в соцсетях депутат партии Блок Светличной «Разом!» Дмитрий Булах.