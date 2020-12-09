Крупный пожар на свалке произошел в ночь на 9 декабря в пер. Шиловском, 11.Как сообщают спасатели горит мусор, ветки, деревья и автомобильные покрышки на площади около 200 кв.м.

Вызов поступил на номер «101» 00:01. К месту просшествия выехало 5 отделений ДСНС.



В 1:31 огонь удалось локализовать. На данный момент продолжается ликвидация.



Причина возникновения пожара устанавливается.