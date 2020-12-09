Температура воздуха днем 9 декабря в Харькове опустится до минус пяти градусов. Завтра  же немного потеплеет - днем может подняться до + 1 градус, сообщили в Харьковском гидрометцентре.

Также синоптики сообщают в Харьковской области переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, 7 - 12 м / с.

Температура ночью 7 - 12 ° мороза, днем 0 - 5 ° мороза.

По городу: температура воздуха: ночью 8 - 10 ° мороза, днем 1 - 3 ° мороза.

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