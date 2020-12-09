Евгения Долуханова стала серебряным призером чемпионата Украины по шахматам среди женщин

Харьковчанка Евгения Долуханова стала вице-чемпионкой Украины по шахматам, сообщили в горсовете.



Чемпионат проходит в Херсоне. Уже состоялись два турнира – по быстрой и молниеносной игре.



В девяти турах быстрой игры Евгения Долуханова набрала 6,5 очков, которые принесли шахматистке «серебро» турнира. Столько же было и у Инны Гапоненко из Херсона, которая по дополнительным показателям превзошла результат харьковчанки и стала чемпионкой Украины. Третье место заняла Ольга Бабий из Тернопольской области.



Сейчас на чемпионате проходят соревнования в классической игре.