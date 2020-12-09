В Украине на утро 9 декабря зафиксировано уже 845 343 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 451 118 человек, летальных исходов - 14 204. Суточный прирост заболевших - более 12 тыся
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Одесской области - снова по более тысячи случаев, пишет УНН.
Такие данные приводит министр здравоохранения Максим Степанов.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - отметил министр.
Ситуация по областям и в Киеве выглядит так:
Киев - 84538 (+1 728 за сутки)
Винницкая - 18988 (+164)
Волынская - 26832 (+357)
Днепропетровск - 46056 (+304)
Донецк - 27044 (+809)
Житомирская - 32 498 (+144)
Закарпатская - 25 029 (+143)
Запорожская - 38698 (+813)
Ивано-Франковск - 39730 (+189)
Киевская - 45497 (+943)
Кировоградская - 6524 (+106)
Луганская - 7275 (+134)
Львовская - 51375 (+588)
Николаевская - 22127 (+329)
Одесская - 54 123 (+1 270)
Полтавская - 27222 (+651)
Ровенская - 34578 (+490)
Сумская - 34226 (+322)
Тернопольская - 30203 (+226)
Харьковская - 60273 (+534)
Херсонская - 12826 (+333)
Хмельницкая - 32960 (+421)
Черкасская - 28 728 (+815)
Черновицкая - 35 826 (+204)
Черниговская - 22 167 (+568)
Такие данные приводит министр здравоохранения Максим Степанов.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - отметил министр.
Ситуация по областям и в Киеве выглядит так:
Киев - 84538 (+1 728 за сутки)
Винницкая - 18988 (+164)
Волынская - 26832 (+357)
Днепропетровск - 46056 (+304)
Донецк - 27044 (+809)
Житомирская - 32 498 (+144)
Закарпатская - 25 029 (+143)
Запорожская - 38698 (+813)
Ивано-Франковск - 39730 (+189)
Киевская - 45497 (+943)
Кировоградская - 6524 (+106)
Луганская - 7275 (+134)
Львовская - 51375 (+588)
Николаевская - 22127 (+329)
Одесская - 54 123 (+1 270)
Полтавская - 27222 (+651)
Ровенская - 34578 (+490)
Сумская - 34226 (+322)
Тернопольская - 30203 (+226)
Харьковская - 60273 (+534)
Херсонская - 12826 (+333)
Хмельницкая - 32960 (+421)
Черкасская - 28 728 (+815)
Черновицкая - 35 826 (+204)
Черниговская - 22 167 (+568)