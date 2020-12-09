В Украине на утро 9 декабря зафиксировано уже 845 343 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 451 118 человек, летальных исходов - 14 204. Суточный прирост заболевших - более 12 тыся

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Одесской области - снова по более тысячи случаев, пишет УНН.



Такие данные приводит министр здравоохранения Максим Степанов.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - отметил министр.



Ситуация по областям и в Киеве выглядит так:



Киев - 84538 (+1 728 за сутки)

Винницкая - 18988 (+164)

Волынская - 26832 (+357)

Днепропетровск - 46056 (+304)

Донецк - 27044 (+809)

Житомирская - 32 498 (+144)

Закарпатская - 25 029 (+143)

Запорожская - 38698 (+813)

Ивано-Франковск - 39730 (+189)

Киевская - 45497 (+943)

Кировоградская - 6524 (+106)

Луганская - 7275 (+134)

Львовская - 51375 (+588)

Николаевская - 22127 (+329)

Одесская - 54 123 (+1 270)

Полтавская - 27222 (+651)

Ровенская - 34578 (+490)

Сумская - 34226 (+322)

Тернопольская - 30203 (+226)

Харьковская - 60273 (+534)

Херсонская - 12826 (+333)

Хмельницкая - 32960 (+421)

Черкасская - 28 728 (+815)

Черновицкая - 35 826 (+204)

Черниговская - 22 167 (+568)





