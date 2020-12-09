Сегодня за проект оборонного бюджета проголосовали 67% депутатов Палаты представителей Конгесса США

Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета, который предусматривает помощь Украине в размере четверти миллиарда долларов, пишут Комментарии.



В поддержку документа свои голоса отдали 289 из 431 депутата, что составило 67%. Законопроект об оборонном бюджете на 2021 год также включает в себя ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Помимо этого, законопроект предлагает санкции против компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или устанавливают сварочное оборудование на принимающих участие в строительстве судах.



На сдерживание Китая и обеспечение безопасности в тихоокеанском регионе авторы проекта предусмотрели более двух млрд долларов. Документ также предполагает введение новых санкций против Турции, которая закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400.



Президент Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект бюджета, поскольку он не содержит пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за публикации пользователей. Однако, после того, как законопроект поддержали две трети депутатов, Конгресс сможет преодолеть президентское вето.