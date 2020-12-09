А карантин, который действует в Украине сейчас скорее всего будет продлен до конца февраля 21 года.

Локдаун в Украине могут ввести с 8 по 25 января. Сегодня обнародовано постановление Кабмина о возможном усилении карантина, пишет "Левый берег".На период локдауна будет запрещено:Посещать учебные заведения, кроме спецзаведений и садиков.Работа общепитов, кроме еды на вынос и доставку. В гостиницах рестораны должны быть закрыты с 23:00 до 6:00.Работа ТРЦ, кроме магазинов с товарами первой необходимости.Работа развлекательных заведений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.Работа рынков.