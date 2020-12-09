Пожар уже ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке в г. Мерефа, въезд Лозовский, 9, сообщили в ведомстве.
Вызов поступил 8 декабря в 18:35 на номер «101».
К месту вызова выехали дежурные отделения. По прибытию выяснилось, что горит крыша хозяйственной постройки на площади ориентировочно 120 м.кв.
Пожар был локализован в 19:02 и ликвидирован в 19:40.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Вызов поступил 8 декабря в 18:35 на номер «101».
К месту вызова выехали дежурные отделения. По прибытию выяснилось, что горит крыша хозяйственной постройки на площади ориентировочно 120 м.кв.
Пожар был локализован в 19:02 и ликвидирован в 19:40.
Причина возникновения пожара устанавливается.