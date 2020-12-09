Пожар уже ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке в г. Мерефа, въезд Лозовский, 9, сообщили в ведомстве.



Вызов поступил 8 декабря в 18:35 на номер «101».

К месту вызова выехали дежурные отделения. По прибытию выяснилось, что горит крыша хозяйственной постройки на площади ориентировочно 120 м.кв.



Пожар был локализован в 19:02 и ликвидирован в 19:40.



Причина возникновения пожара устанавливается.