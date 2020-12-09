Вместе с ЕС кандидатуру от Блока Кернеса поддержали Слуги Народа и партия Шария.

Сегодня в Харькове проходит первая сессия городского совета восьмого созыва, в рамках которой по предложению депутатов от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" председательствующим был избран Александр Новак, который был секретарем горсовета предыдущих созывов.За Новака проголосовали 48 депутатов, среди которых Европейская Солидарность, Блок Кернеса, Слуга народа и партия Шария.«Поздравляю всех избирателей ЕС - слив пошёл», - прокомментировал голосование, депутат от Блока Светличной Дмитрий Булах.