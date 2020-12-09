Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице партии.

Во время заседания председателем Харьковской городской избирательной комиссии было объявлено избранного городского голову как такового, который уже принял присягу перед началом прошлой каденции.«Считаем это недопустимым нарушением действующего законодательства и попыткой узурпировать власть в абсолютно циничный и недопустимый способ.Мэр должен отстаивать интересы харьковчан, отдавших за него свой голос и предоставили ему мандат доверия на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых и городских голов 25 октября, а не становиться объектом политических манипуляций.Избранный глава должен вступить в свои полномочия законно и в своей работе руководствоваться исключительно нормами действующего законодательства. Так же, как и другие представители городской власти и органов местного самоуправления.Кроме этого, согласно предложенным порядком дня, депутаты должны избрать секретаря городского совета, заместителей городского головы и утвердить состав исполкома. Однако первое представление кандидатур на указанные должности согласно действующему законодательству является прерогативой исключительно действующего городского головы - избранного большинством жителей города, того, что принес присягу установленным образом, того, что принял полномочия по закону.Сегодня избранный городской голова отсутствовал на первой сессии по объективным причинам, присягу не принимал и не подавал кандидатуры на руководящие должности городского совета и исполкома. Представление должно быть предоставленным депутатам на рассмотрение, чего также не было сделано.Поэтому фракция Блока Светличной «Разом!» в городском совете выступила с жесткой позицией по снятию с повестки дня ряда кадровых вопросов, а именно: избрание секретаря городского совета, заместителей городского головы и утверждении состава исполкома. И приведения порядка ведения сессии в соответствие нормам действующего законодательства.Также мы категорически против проведенного избрания председательствующего заседания, как такового, не соответствует Закону о местном самоуправлении в Украине.Мы требуем беспрекословного соблюдения норм законодательства!», - сообщили в партии.Напомним, что кандидатуру Александра Новака поддержали 48 депутатов. Среди которых Блок Кернеса, Европейская Солидарность, партия Шария и Слуга Народа.