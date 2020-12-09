Так называемый карантин выходного дня, введенный на три недели в ноябре, снизит ВВП по итогам года на 0,04-0,06 п.п.

Об этом говорится в обзоре на сайте Минэкономики.Отмечается, что основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы, что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы."Учитывая, что доля МСП ВЭД, деятельность которых подпадала под действие запрета и жестких ограничений в общем объеме добавленной стоимости по затратам производства является незначительной и составляет лишь 6,2% (в 2019 году), а также приспособленность отдельных ВЭД к новым условиям ведения бизнеса (онлайн продажи, работа на доставку, zoom конференции и переговоры и др.) по итогам года падение ВВП ожидается в пределах прогнозируемых тенденций - 4,8%-5,0% (г/г)", - говорится в обзоре.При этом отдельным негативным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве, в условиях чрезвычайно низкого по сравнению прошлогодним рекордным объемом урожая зерновых культур, а также овощей, фруктов и масличных культур (неблагоприятные условия перезимовки озимых зерновых культур и изменчивость погодных условий в отдельных регионах в период вегетации и сбора для других культур).Как известно, карантин выходного дня решили не продлевать. Власти говорят, что он дал положительный эффект и помог стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.Несмотря на это, в январе планируют ввести жесткий карантин на три недели.