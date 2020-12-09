События «Шкода, Рено, Газель»: в Харькове тройное ДТП на улице Шевченко (фото, видео) Вечерний Харьков 12:54 106 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА «ДТП на Шевченко, возле Toyota», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также «Мусорный бак, факела и сотни полицейских...»: в Харькове открыли сессию нового горсовета (видео) Трагедия на Алексеевке – погиб молодой мужчина В Блоке Светличной заявили об узурпации власти в Харьковском горсовете БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Мусорный бак, факела и сотни полицейских...»: в Харькове открыли сессию нового горсовета (видео) События 13:16 Лента новостей Что делать, если человек упал на рельсы в метро 13:34 «Мусорный бак, факела и сотни полицейских...»: в Харькове открыли сессию нового горсовета (видео) 13:16 «Шкода, Рено, Газель»: в Харькове тройное ДТП на улице Шевченко (фото, видео) 12:54 Трагедия на Алексеевке – погиб молодой мужчина 12:36 В Кабмине посчитали убытки от карантина выходного дня 12:14 В Блоке Светличной заявили об узурпации власти в Харьковском горсовете 11:54 Европейская Солидарность проголосовала за Новака 11:50