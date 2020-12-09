Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА

«ДТП на Шевченко, возле Toyota», сказано в комментарии к выложенному видео.

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