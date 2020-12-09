Закружилась голова, выпил лишку, уронил сумку или решил покончить с жизнью – два раза в месяц кто-нибудь из пассажиров падает на рельсы в метро. Как вести себя человеку, по неосторожности оказавшемуся на путях, и стоит ли свидетелям бросаться ему на помощь, выяснял «Вечерний Харьков».

Когда сумка дороже жизни

Выпивоха отделался ушибом уха



Если упал на рельсы – не дергайся

По словам пресс-секретаря КП «Харьковский метрополитен» Алексея Битнера, и месяца не проходит, чтобы кто-то из пассажиров подземки не оказался на рельсах.– Люди падают с платформы по разным причинам, – говорит Алексей Битнер. – Бывают и суицидальные случаи, но чаще всего это происходит по неосторожности: либо из-за плохого самочувствия – закружилась голова, потерял сознание, подскочило давление, схватило сердце и т.д., – либо в связи с алкогольным опьянением.В последнее время, по словам Алексея Битнера, летальных случаев не было.– Давно когда-то были смертельные случаи, но в последний раз – точно более пяти лет назад, – говорит он.26 ноября около 11 часов утра на станции метро «Ботанический сад» девушка прыгнула с платформы на рельсы – под поезд, который двигался от станции метро «23 Августа». Сразу же было отключено напряжение контактного рельса. Полицейский, который находился на станции, и водитель электропоезда вытащили девушку на платформу. 29-летняя харьковчанка была в шоковом состоянии, но без видимых телесных повреждений. Информация внесена в Единый учет отдела полиции в метрополитене. По словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, по предварительной информации, это была попытка суицида.5 ноября на станции метро «Университет» пассажир прыгнул на рельсы за упавшей сумкой. Парень не пострадал – ему помогли подняться до прибытия поезда. Видео происшествия опубликовали очевидцы в одном из Telegram-каналов.«У братишек упала сумка под поезд на «Университете». Недолго думая самый бесстрашный спустился за ней на рельсы. Тот самый момент, когда содержимое сумки дороже собственной жизни», – написал автор видео.Около половины одиннадцатого утра 19 июля на станции метро «Героев Труда» мужчине стало плохо и он полетел вниз.– Работники метрополитена вытащили беднягу. Отделался испугом и разбитым лицом, – поделились очевидцы.По информации метрополитена, с контактного рельса было снято напряжение, пассажира оперативно вывели на платформу.Нередко пассажиры оказываются на рельсах, будучи в алкогольном опьянении. Так, 28 декабря 2019-го – в канун Нового года – подвыпивший мужчина свалился на рельсы на станции метро «Индустриальная».– В 11.42 один из пассажиров упал с платформы, после чего сотрудники станции отключили контактный рельс и подняли мужчину наверх, – сообщили пресс-службе подземки. – Вся операция заняла три минуты, поэтому не повлияла на движение поездов. По нашей информации, харьковчанин был в состоянии алкогольного опьянения.Еще один выпивоха оказался на путях в марте прошлого года на станции метро «Южный вокзал». По данным представителей метрополитена, это произошло в семь часов вечера. Сотрудники подземки сняли напряжение с контактного рельса, подняли мужчину и вывели его на платформу. Им оказался 40-летний житель Днепропетровской области. По данным полиции, он получил ушиб уха и отказался от госпитализации. Момент падения мужчина не помнит из-за сильного алкогольного опьянения. Информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене.Пассажирам на платформе, которые стали свидетелями падения человека на рельсы, не стоит пытаться помочь пострадавшему — протягивать руки, прыгать к нему, – предупреждает Алексей Битнер.– Помогая пострадавшему выбраться, человек может сам оступиться и тоже упасть на рельсы. Пассажирам нужно оперативно уведомить дежурный персонал метрополитена либо полицейских, – говорит Алексей Битнер. – Но даже если очевидцы растерялись и не сообщили о произошедшем, ЧП не останется незамеченным. На платформах установлено видеонаблюдение, поэтому дежурный по станции тут же увидит, что человек с платформы упал вниз. Сразу же автоматически отключается напряжение. Машинист состава, который движется к данной станции, предупреждается о том, то на рельсах находится человек – и, соответственно, сбрасывает скорость. А сотрудники метрополитена и полицейские спускаются на рельсы, чтобы помочь пассажиру подняться.Не стоит предпринимать лишних телодвижений и человеку, невзначай оказавшемуся на путях. Ему остается просто дожидаться помощи сотрудников метрополитена.– Предпринимать попытки выбраться самостоятельно не стоит. Это опасно, – предупреждает Алексей Битнер. – В контактном рельсе, который как раз расположен близко к платформе, – огромное напряжение. Вот в этом-то и опасность: пытаясь выбраться самостоятельно, человек может не знать, что с рельса еще не сняли напряжение, дотронуться, наступить на него и получить поражение электрическим током. Ему просто нужно дождаться помощи от сотрудников метрополитена, которые обучены правильно реагировать в данных случаях.