По состоянию на 9 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 41 836 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 60 111 случаев заболевания COVID-19, 17 588 человек находятся под медицинским наблюдением, 41 689 пациентов выздоровели, 834 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 12 585 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 845 343 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 14 204 человека умерли, 451 118 - выздоровели.