Известная присказка ищет и находит причину физической слабости в том, что «мало каши ел». И действительно, крупы – незаменимый источник не только витаминов и микроэлементов, но и медленных углеводов, которые надолго утоляют чувство голода и не дают мерзнуть зимой.

Всевозможные каши традиционно считаются едой для правильного завтрака («Овсянка, сэр!»). Однако вспомните, когда вы в последний раз принимали утреннюю порцию пищи не на бегу, а имели возможность приготовить полноценное блюдо и не торопясь его съесть? Поэтому даже приверженцы здорового образа жизни все чаще обходятся кашами быстрого приготовления из пакетиков.В самом деле, такая еда не требует часового стояния около плиты, достаточно вкусна и создает иллюзию правильного питания. Но так ли это на самом деле?Для производства каш быстрого приготовления используются тоненькие хлопья, то есть расплющенные зерна толщиной не более 0,3–0,5 мм. Для того чтобы они быстрее напитывались влагой, на них делаются мелкие насечки, а потом они проходят гидротермическую обработку и запаковываются. После этого их достаточно залить горячей водой, молоком или опустить на пару минут в кипяток прямо в пакетике – и завтрак готов.Это, безусловно, не отнимает много времени и сил, но полезность таких каш снижается пропорционально удобству их приготовления. Во-первых, в них гораздо меньше волокон, которые, словно метла, чистят желудок от всевозможного мусора. Во-вторых, при обработке зерен разрушается большая часть полезных веществ, которые содержатся там изначально. В-третьих, фруктовый вкус и аромат, которые есть у большинства таких каш, появляются в основном благодаря искусственным добавкам, а не натуральным ягодам и сухофруктам.Гораздо лучше все-таки употреблять традиционные каши из цельных зерен. Тем более что благодаря паре хитростей время приготовления можно свести к минимуму. Например, гречку можно с вечера залить кипятком и укутать полотенцем, а овсяные хлопья «сварятся», если их на ночь залить холодным молоком или бульоном, а утром просто подогреть. Таким образом вы сэкономите массу времени, не лишая организм полезных веществ, содержащихся в кашах.