Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства аварии на Московском проспекте, в результате которой пострадал 71-летний пенсионер.

Как сообщили в полиции, 3 декабря около 6:40 пожилого мужчину сбил водитель автомобиля "ВАЗ-21013".Досудебное расследование продолжается.Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону (099) 703-19-80 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Ростиславу Юрьевичу Тарасову.