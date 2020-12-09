Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице партии.

«На сегодняшней сессии Харьковского городского совета самая большая фракция, которая представляет партию Блок Кернеса Успешный Харьков, и их сателлиты из фракции Европейской Солидарнрсти, без предварительных консультаций с другими фракциями, пытаются узурпировать большинство руководящих должностей в постоянных комиссиях. Очевидно, что это делается в обмен на лояльное голосования с нарушением закона.Блок Светличной «Разом!» выступает с требованием паритетного распределения возможностей между всеми фракциями, представленными в городском совете. Поскольку каждая партия представляет интересы избирателей, интересы харьковчан, которые делегировали им право отстаивать их интересы, должны получить равные возможности быть представленными на ответственных должностях. Интересы жителей нашего города, а не политические интересы нескольких лиц, должны стоять на первом месте», - заявили в партии.