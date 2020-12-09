Будучи жирным продуктом, сыр, тем не менее, рекомендуется учеными для продления жизни, защиты от болезней печени и сердечно-сосудистой системы.

Умеренное потребление сыра снижает риск некоторых опасных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни, об этом пишет издание Express, ссылаясь на исследование ученых Техасского университета Эй-энд-эм. Эти специалисты обнаружили, что выдержанные сыры, включая чеддер, бри, пармезан, – защищают от болезней печени и могут помочь предотвратить рак органа.«Установлено, что эти три сыра содержат химическое вещество спермидин, препятствующее размножению поврежденных клеток печени. Благодаря этому снижается риск фиброза печени – болезни, при которой в ней множится рубцовая ткань, способствуя возникновению рака», - констатирует источник.Сыр при правильном потреблении защищает от болезней сердца и сосудов. Благодаря данной особенности жирный продукт может содействовать продлению жизни. Исследование с участием 800 жителей Италии, показало: люди с более высоким содержанием сырного ингредиента спермидина в рационе питания, отличаются показателями более низкого кровяного давления. Также у них ниже риск сердечной недостаточности, других сердечно-сосудистых нарушений.«Ежедневная порция сыра размером со спичечный коробок снижает вероятность сердечных заболеваний на 14 процентов», - резюмировали исследователи.В другом исследовании, проведенном специалистами Университетского колледжа Дублина, было проанализировано влияние сыра на уровень холестерина. Авторы проекта пришли к заключению, что любители сыра не имеют более высокого уровня холестерина, чем те, кто к нему равнодушен.Китайскими учеными из Университета Сучжоу также был сделан вывод, что витамины, минералы и белки, содержащиеся в сыре, могут защищать от сердечно-сосудистых заболеваний. Они констатировали: хотя это и жирный продукт, высокий уровень кальция в нем способствует тому, что организм усваивает меньше жира.Исследователи порекомендовали употреблять сыр в количестве около полутора унций (40 граммов) в день.