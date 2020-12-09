Блок Светличной «Разом!», созданный всего несколько месяцев назад, стал настоящим прорывом на местных выборах. Партия вошла в пятерку лидеров по количеству мандатов в Харьковской области и занимает второе место по числу избранных глав ОТГ. Решения, которые политсила поддержит в облсовете, будут направлены на защиту интересов людей. В этом заверила в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» глава фракции «Блок Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете Виктория Белявцева.

Когда примут областной бюджет

Брать не количеством, а качеством

С единомышленниками проблем нет

В приоритете – поддержка людей

Важно прислушиваться к каждому

В горсовете у партии сильная фракция

– Это установочная сессия. Прежде всего глава областной территориальной избирательной комиссии расскажет о результатах выборов. Потом состоится процедура избрания председателя облсовета тайным голосованием, а после – избрание заместителей председателя и определение размера оплаты труда. Депутаты примут присягу и вступят в свои полномочия. Другие вопросы на этой сессии вряд ли будут рассмотрены.– Бюджет, безусловно, нужно принять как можно скорее, поскольку уже 24 декабря не будут работать ни казначейство, ни банки. Мы не сможем перечислять средства, если примем бюджет слишком поздно. Примерно через неделю после первой сессии должна состояться вторая, на которой новоизбранные депутаты будут рассматривать бюджет.Уже начало декабря, и хотелось бы увидеть проект бюджета, который мы будем рассматривать. Но, к сожалению, его нет на сайте облсовета. В нашей команде девять из 17 депутатов работали в предыдущую каденцию и знают, какие программы работали, какие были начаты. Мне кажется, мы найдем время и плодотворно поработаем, чтобы достойно рассмотреть бюджет на следующий год.– Разрабатывают его облгосадминистрация и действующий облсовет – депутаты VII созыва. Какие-то предложения уже есть, но мы их еще не видели.– Как правило, за 20 дней до рассмотрения. Однако сейчас мы работаем по ускоренной процедуре. Думаю, нам хватит времени и опыта, чтобы поработать с документом и к сессии, на которой он будет утверждаться, подготовить свои предложения. Наши депутаты уже имеют предложения по развитию территорий, от которых они избирались.– По процедуре проект бюджета необходимо рассмотреть на постоянных комиссиях, в первую очередь – на профильной бюджетной комиссии. Но мы же понимаем, что в год, когда происходят местные выборы, процедура работает несколько иначе. Думаю, что сессия, на которой планируется принимать бюджет, будет работать ровно столько, сколько необходимо для его утверждения. Это позиция нашей политической силы, потому что без бюджета в следующий год идти невозможно.– Я очень горжусь людьми, которые вошли в нашу фракцию. Десять депутатов имеют опыт работы в областном совете. Кроме того, несколько депутатов имеют опыт работы на госслужбе. В нашей фракции есть опытные врачи, опытные аграрии, на которых держится жизнеобеспечение региона. У нас есть юристы, экономисты, военные, ученые, среди них – четыре доктора наук в разных сферах... То есть совместно мы можем охватить все направления, которые беспокоят харьковчан и жителей области.17 депутатов – возможно, не так и много, но команда, которая шла на выборы, состояла из множества людей, имеющих обширные знания и большой опыт во всех сферах. Будем брать не количеством, а качеством.– Хочу рассказать историю создания нашей партии. В марте мы прошли выборы в Верховную Раду, когда лидер нашей партии Юлия Светличная баллотировалась в парламент. Мы проехали почти тысячу километров по 179-му округу Харьковской области, встречались с людьми. Люди спрашивали у Юлии Александровны: «К какой партии вы присоединитесь? С кем будете работать?». И она отвечала: «Я работаю на людей и присягаю народу Украины. Ни к какой партии присоединяться не буду». Многие хотели присоединиться к нашей команде, предлагали сделать что-то вместе. Прислушавшись к этим идеям, Юлия Александровна создала народную партию «Блок Светличной «Разом!», и вместе мы идем дальше.Что касается решений, которые мы будем поддерживать, работая в облсовете, то они также будут направлены на защиту интересов людей. К счастью, мы не должны создавать коалицию, как в Верховной Раде. А что касается объединения, то это может быть компромиссное объединение при голосовании за какие-то вопросы, направленные на развитие территорий. В любом случае мы будем защищать интересы людей.– На момент создания партии мы привлекали в свои ряды людей, которые разделяют наши интересы и наши идеи. Так что у нас нет проблем с единомышленниками. Все наши депутаты являются единомышленниками.Мы получили 321 мандат в Харьковской области, вошли в пятерку лидеров по количеству мандатов. У нас 12 председателей ОТГ – это второе место в партийных списках по количеству глав территориальных громад. Для партии, которая была создана всего несколько месяцев назад и впервые участвовала в местных выборах, это действительно очень хороший результат. Конечно, мы хотели большего. И это нормально – ставить амбициозные цели. Мы баллотировались в 58 советов в Харьковской области и в 55 получили места. То есть почти везде, куда мы выдвигали кандидатов, есть наши представители. На некоторых участках свое доверие нам выразили до 80% граждан. Считаю, что для первых выборов мы сделали хороший шаг.– Безусловно. То направление, которое мы выбрали при строительстве структуры партии, должно себя оправдать. Мы говорили о том, что имеем определенную вертикаль. В рамках децентрализации очень важно, когда в ОТГ есть наш депутат, или глава, или фракция. Затем – фракция в районном совете уже укрупненного района, далее – у нас есть депутаты в областном совете и, наконец, в Верховной Раде. Когда такая вертикаль работает слаженно – будет и результат. Безусловно, будет межфракционное объединение всех уровней, мы планируем проводить консультации – мы знаем, куда идем все вместе. Когда люди вливались в нашу партию и шли с нами на выборы, мы с самого начала обсуждали направления, ценности и пути, по которым будем двигаться дальше.– Случаи были разные. Бывало, что кто-то начинал, а потом мы не находили общего языка. Но это скорее исключения, нежели правило.– Поддержка людей. Многие члены нашей команды, которые одержали победу и на выборах депутатов, и на выборах глав ОТГ, работали с нами и до этого. У нас есть несколько бывших глав районных администраций, которые работали, когда Юлия Светличная возглавляла облгосадминистрацию, и сейчас они получили должности глав ОТГ. То есть мы как работали раньше, так будем работать и сейчас – на развитие территорий. Если люди голосуют на выборах за главу ОТГ – бывшего председателя РГА, и он получает максимальный процент доверия, имеет большинство в совете ОТГ, то мы понимаем, что наша политика была правильной.– Безусловно, мы их сохраняем. Мы видим, что за этот год много чего изменилось, многие проекты остановились, но мы настроены возродить развитие территорий и двигаться дальше. Это главное.– Безусловно, ОТГ получили массу полномочий. Но некоторые еще не урегулированы – мы ожидаем подписания закона, который позволит в рамках законодательства передать имущество вновь созданным советам. Однако полномочия и ответственность на уроне ОТГ – действительно очень серьезные.Что касается областного совета – посмотрим бюджет, примем его и будем развивать дальше. Ведь именно за этим мы и пришли в облсовет.– Могу вам сказать, что я лично знаю каждого члена нашей большой команды из каждого уголка Харьковской области. Мы организовывали встречи с людьми во всех районах. В рамках предвыборной программы мы заехали практически в каждое село, чтобы пообщаться с людьми. И именно живое общение дает понимание, как действовать дальше. Когда человек смотрит в глаза – он не врет. Все проблемы мы знаем. И наш лидер знает – Юлия Александровна общается с огромным количеством людей, жителей самых отдаленных уголков области. Так и будем работать.– Вы знаете, когда мы работали в областной государственной администрации, также практиковали выездные приемы граждан. Глава области Юлия Светличная выезжала в районы и проводила личный прием. И сейчас, будучи депутатом Верховной Рады от 179-го округа, она фокусирует внимание не только на своем округе – она слышит, видит всех жителей Харьковщины и каждому пытается помочь. Для нее нет такого: этот мой, а тот – не мой. Мы прислушиваемся к каждому и именно так будем работать в дальнейшем.– Безусловно, будет. В Киеве она принимает участие в работе Верховной Рады, но когда выпадают недели работы в округах, встречается с людьми. И о проблемах, которые волнуют людей, она знает не от кого-то, а от них лично.– Приоритетом нашей работы всегда было развитие гуманитарной сферы и инфраструктуры. Безусловно, особое внимание сейчас необходимо уделить развитию медицины в условиях пандемии. Однако это не отменяет развития других направлений. Необходимо уделять внимание и детским садам, и школам, и строительству других объектов. Все это будет предметом нашего внимания.– Будем оспаривать, будем добиваться того, чтобы наша мысль была услышана, потому что мы знаем, как надо работать.– Безусловно, защищенные статьи, развитие медицины, развитие территорий.– Мы всегда придерживались принципа, что Харьков – составная часть области. К счастью, мы имеем фракцию нашей политической силы в горсовете нового созыва. Это хоть и небольшая, но очень сильная фракция, которая покажет, как нужно работать.