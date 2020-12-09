Еврокомиссия от имени Евросоюза выделила Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи, связанной с пандемией COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ЕК в среду, 9 декабря."Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий", - подчеркнул исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.Дипломат напомнил, что это первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи, который "подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество"."Я желаю правительству Украины в 2021 год выполнить свою программу реформ, чтобы улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС", - резюмировал вице-президент ЕК.В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за предоставление макрофинансовой помощи Украине."Благодарен нашим партнерам… за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Это весомый сигнал поддержки экономической стабильности и дальнейшего курса реформ в Украине", - написал Зеленский в Twitter.Премьер-министр Денис Шмыгаль также высказал благодарность Еврокомиссии."Украина высоко ценит поддержку Европейского Союза… Это укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии Covid-19", - написал Шмыгаль в Twitter.Напомним, что ЕС хочет помочь в перезапуске борьбы с коррупцией. Брюссель предлагает Киеву помощь в возобновлении работы антикоррупционных институтов после конституционного кризиса.