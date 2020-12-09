Как сообщили в партии, несмотря на пандемию и экономический кризис, которые принесли серьезные проблемы харьковским предпринимателям, городская власть только сейчас решила присоединиться к разработке механизмов поддержки бизнеса.

«Уже принимаются решения на уровне Верховной Рады, городских советов по всей стране, а в Харькове - только ставятся задачи. В то время, когда налог на землю, который платят предприниматели именно в городской бюджет, в год экономического кризиса вырос более чем на 50%.Вся страна на уровне местного самоуправления смягчает нагрузки из-за уменьшения единого налога до 5%, а иногда и к нулю, дисконтирует аренду коммунального имущества и принимает другие меры, а в Харькове создаются только антикризисные штабы, которые не работают.Хотим напомнить, что в Харькове больше 80 000 ФЛП, и если даже десять процентов из них прекратят свою деятельность - проигрывает в первую очередь громада Харькова, поскольку на 25% именно малый бизнес формирует бюджет Харькова», - заявили в партии.В партии отметили, что Игорем Черняком неоднократно поднимался вопрос поддержки малого бизнеса, который пострадал в результате карантинных мероприятий. Однако он не получил поддержки со стороны монобильшинства, существовавшей в прошлом составе совета.Кроме того, представитель фракции Блока Светличной «Разом!» Максим Радченко сегодня озвучил требование партии к депутатам Харьковского городского совета восьмого созыва - поддержать харьковчан, поддержать малый бизнес, и поручить горисполкому разработать программу поддержки предпринимателей Харькова.