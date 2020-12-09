Правоохранители Красноградского отдела полиции устанавливают местонахождение 52-летнего жителя села Вишневое Сергея Костенко.

Как сообщили в полиции, мужчина утром 1 декабря поехал в Красноград и до сих пор не вернулся.Мужчина был одет в короткую черную куртку-пуховик, синие джинсы и вязаную серую спортивную шапку, обут в черные кроссовки. При себе у него был пакет с личными вещами, документы и мобильный телефон. Особая примета - татуировка в виде головы женщины на левом плече.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Костенко, просят сообщать в Красноградский отдел полиции по телефонам:или другим удобным образом.