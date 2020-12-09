Усиленные карантинные ограничения будут введены с 8 по 24 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 9 декабря.- До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год", - заявил премьер.- Было принято решение, что с 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности".
Таким образом, он подтвердил информацию, появившуюся ранее в СМИ.
Так, на этот период собираются ввести запрет на работу:
- кафе, баров и ресторанов (кроме доставки или навынос);
- непродовольственных магазинов;
- кинотеатров;
- спортивных клубов;
- ТРЦ, за исключением торговли продуктами питания, средствами гигиены, ветеринарными средствами;
- на каникулы уйдут все учебные заведения, за исключением садиков;
- будут запрещены любые культурные и массовые мероприятия.
При этом продолжит работать общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта.