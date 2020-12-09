Усиленные карантинные ограничения будут введены с 8 по 24 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 9 декабря.

- До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год", - заявил премьер.- Было принято решение, что с 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности".Таким образом, он подтвердил информацию, появившуюся ранее в СМИ.Так, на этот период собираются ввести запрет на работу:- кафе, баров и ресторанов (кроме доставки или навынос);- непродовольственных магазинов;- кинотеатров;- спортивных клубов;- ТРЦ, за исключением торговли продуктами питания, средствами гигиены, ветеринарными средствами;- на каникулы уйдут все учебные заведения, за исключением садиков;- будут запрещены любые культурные и массовые мероприятия.При этом продолжит работать общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта.