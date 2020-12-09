В Купянске заработала солнечная электростанция, которая способна обеспечить электричеством весь город.

Об этом сообщил основатель и председатель правления Института устойчивого развития Станислав Игнатьев на своей странице в Facebook.По его словам, электростанция установлена на территории бывшего цеха местного мясокомбината. Для преобразования солнечного света в электрическую энергию использовано 5264 фотомодуля UL-380 ("солнечных батареи") китайского производства. Установленная мощность электростанции составляет 2 МВт. Инвестором выступило местное производственное предприятие."Солнечная электростанция способна полностью обеспечить электрической энергией население Купянска (без учета промышленных предприятий и учреждений социальной сферы).Интересным фактом является то, что данный объект солнечной энергетики является самой восточной солнечной электростанцией Украины, которая наиболее приближена к зоне боевых действий", - отметил Игнатьев.