Исходя из этого принципа, любители цитрусовых просто обожают экзотический фрукт помело. Одним его плодом можно не то что наесться, но и накормить всю семью — самые крупные экземпляры достигают тридцати сантиметров в диаметре и весят около десяти килограммов.

На украинских прилавках помело прописались не так давно, однако уже успели обзавестись верными поклонниками. А вот в Китае, например, эти гигантские цитрусы издавна считаются символом богатства и успеха. Мудрые жители Поднебесной дарят суперплоды друзьям на Новый год, желая дальнейшего благополучия и процветания.Такой популярностью помело, конечно, обязан не только размеру. Этот толстокожий персонаж очень чутко отзывается на потребности всех систем организма, щедро поставляя им полезные вещества. Так, под шубой помело скрываются все основные витамины и куча минералов. И все это богатство «затягивает» всего на 35 калорий (100 г).Именно поэтому экзотический плод является лучшим соратником в борьбе за вожделенные 90-60-90. Огромный фрукт помогает легко и непринужденно уничтожать ненужные килограммы. Он дарит ощущение приятной сытости и одновременно расщепляет избыточные жиры и белки.А способность помело придавать организму бодрость, стимулировать работоспособность и избавлять от хандры делает его совершенно незаменимым в осенне-зимнее безвременье.Кроме того, содержащаяся в плодах аскорбинка борется с вирусами и простудой и укрепляет сосуды, калий поддерживает сердце и уменьшает риск инфаркта, а фосфор активизирует мыслительную деятельность.