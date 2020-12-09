Об этом сообщили на официальной странице партии.

Сегодняшняя сессия Харьковского городского совета началась с протестов харьковчан по поводу работы ЗАО «Харьковский коксовый завод» под зданием совета.«Это уже не первая акция протеста с целью привлечения внимания к ситуациям вокруг предприятия, работа которого не соответствует экологическим нормам.Благодаря принципиальной позиции фракции Блок Светличной «Разом!», представителям инициативной группы удалось попасть в сессионный зал и получить слово по предложению депутата нашей политической силы Дмитрий Булах», - рассказали в Блоке «Разом!».В партии подчеркнули, что это первый раз, когда жители города смогли лично и по сути озвучить этот вопрос в стенах городского совета.«До сих пор все попытки были тщетными, а проблема становилась лишь поводом для манипуляций и безрезультатных разговоров. Однако для Блока Светличной «Разом!» на первом месте стоит именно реальное решение актуальных для харьковчан вопросов. Поэтому сегодня, благодаря активной позиции нашей фракции в Харьковском городском совете, было инициировано создание временной контрольной комиссии по анализу работы предприятия и разработки реального пути решения существующих проблем», - сообщается в заявлении партии.