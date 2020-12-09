Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Не сожалейте об утраченных возможностях. Вполне вероятно, что вы просто неверно оцениваете ситуацию. Изменить прошлое возможно, только изменив к нему свое отношение. Прислушайтесь к внутреннему голосу.Придется спуститься с заоблачных высот хотя бы на одну ступень. Будьте прагматичны. Не избегайте общения — любые контакты будут благоприятны. На днях может воплотиться в жизнь давнишнее желание.Один из самых волнующих вопросов для вас — это карьера. Однако в эти дни нужно посвятить побольше времени семье. А наедине с собой хорошо бы определиться, чего вы хотите от жизни.Решительность и активность позволят осуществиться большей части ваших планов. Одна из важнейших задач на этой неделе — налаживание перспективных отношений в любви, работе и творчестве. Энергии на это хватит.Желательно пересмотреть свой стиль поведения, возможно — сменить имидж. Постарайтесь вести себя адекватно ситуации. Сейчас вы вполне можете сделать больше, чем запланировали.В эти дни предстоит сделать немало: вместо рабочих проблем появятся домашние, вы будете буквально нарасхват. Постарайтесь философски относиться к происходящему. Поверьте, вам воздастся.Помогая другим людям, вы поймете, как лучше справиться с собственными проблемами. Вероятно, появится возможность отправиться в небольшую поездку - кого-то навестить, с кем-то встретиться.В эти дни вы можете стать заметной фигурой в обществе благодаря уму и чувству юмора. Громкую встречу с друзьями лучше отложить на пятницу, а в течение недели посвятить вечера семье.Хорошее время! Нужно отдохнуть и набраться сил. Многое из того, что вы пожелаете в эти дни, может осуществиться. Учитесь совмещать старое и новое, отбрасывая все лишнее. Период может получиться веселым.Доверяйте своей интуиции. Сейчас вероятно знакомство с людьми, которым будут интересны ваши проблемы. Завтра важно сохранять выдержку и не поддаваться на провокации.Самой важной задачей сейчас будет приобретение связей и получение достоверной информации. Не доверяйте случайным знакомствам и будьте аккуратны при общении с близкими людьми.Вас ожидают интересные культурные события. Уловите направление ветра перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными возможностями. Сохраняйте честность в отношениях, и тогда слухи не смогут навредить вам.