На сегодняшний день из 290 коек, выделенных для COVID-больных в областной инфекционной больнице, занято 215.

Об этом "Объективу" рассказал директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов.- На утро у нас 215 больных, а больница рассчитана на 290. В реанимации, как всегда: из 12 заполнены 12. Но у нас же есть еще точки доступа кислорода – магистральные и концентраторы. Так, к этим магистральным точкам мы можем подключать аппараты ИВЛ, то есть мы можем расширяться. У нас еще 12 больных на аппаратах ИВЛ – как раз в отделении. То есть это тоже, так сказать, реанимационные больные. Точек достаточное количество, – отметил Нартов.Напомним, ранее исполняющая обязанности директора Харьковского областного диспансера радиационной защиты Ирина Пирогова рассказала, что у них из 125 мест, которые выделили для больных коронавирусом, свободны десять, а реанимация заполнена.