Венгерский лоукостер Wizz Air планирует в декабре 2020 года возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 19 городов десяти стран мира.

Wizz Air возобновляет перелеты из Харькова — в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.Из Киева — в Копенгаген, Пардубице, Биллунн, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу и Катовице, сообщили в компании.Из Львова авиакомпания планирует летать в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице и Вильнюс.«Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или изъять ту или иную страну из списка зеленой зоны. Соответственно в таком случае выполнение этих перелетов будет отложено», — предупредили в компании.В авиакомпании также заявили, что в случае вынужденной отмены рейса, клиенты, бронирования которых изменились, автоматически получат компенсацию в размере 120% начального тарифа, начисленную как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение.