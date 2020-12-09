Апелляционный комитет УЕФА вынес решение присудить украинской команде техническое поражение и дал срок в десять дней на подачу апелляции

Украинская ассоциация футбола подала заявление в спортивный арбитражный суд в Лозанне на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА о зачислении сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций со Швейцарией, пишет Українська правда.



"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела", -сказал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.



Напоминаем, 30 ноября УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0: 3 в отмененном матче со Швейцарией. УЕФА мотивировал это тем, что Украина не предусмотрела полную замену состава.

