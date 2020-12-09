Зафиксированы два случая аллергической реакции у медиков. Они сейчас чувствуют себя хорошо

В Великобритании зафиксировали случаи аллергической реакции на вакцину от коронавируса разработки Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею, пишет РБК-Украина.



В первые дни вакцинации были зафиксированы два случая аллергической реакции у сотрудников Национальной медицинской службы Британии. Медики чувствуют себя сейчас хорошо.





Расследование случаев аллергической реакции будет еще продолжаться. В Pfizer и BioNTech также приветствовали исследование ситуации. Там отметили, что на стадии массового испытания вакцины также исключали из исследования людей с историей сильных аллергических реакций.



Британская Национальная медицинская служба считает, что после этого люди с сильной аллергической реакцией на должны идти на вакцинацию от коронавируса.







