Зафиксированы два случая аллергической реакции у медиков. Они сейчас чувствуют себя хорошо
В Великобритании зафиксировали случаи аллергической реакции на вакцину от коронавируса разработки Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею, пишет РБК-Украина.
В первые дни вакцинации были зафиксированы два случая аллергической реакции у сотрудников Национальной медицинской службы Британии. Медики чувствуют себя сейчас хорошо.
Расследование случаев аллергической реакции будет еще продолжаться. В Pfizer и BioNTech также приветствовали исследование ситуации. Там отметили, что на стадии массового испытания вакцины также исключали из исследования людей с историей сильных аллергических реакций.
Британская Национальная медицинская служба считает, что после этого люди с сильной аллергической реакцией на должны идти на вакцинацию от коронавируса.
В первые дни вакцинации были зафиксированы два случая аллергической реакции у сотрудников Национальной медицинской службы Британии. Медики чувствуют себя сейчас хорошо.
Расследование случаев аллергической реакции будет еще продолжаться. В Pfizer и BioNTech также приветствовали исследование ситуации. Там отметили, что на стадии массового испытания вакцины также исключали из исследования людей с историей сильных аллергических реакций.
Британская Национальная медицинская служба считает, что после этого люди с сильной аллергической реакцией на должны идти на вакцинацию от коронавируса.